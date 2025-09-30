Uzņēmumu katalogs
Cian
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Moscow Metro Area

Cian Programmatūras inženieris Algas Moscow Metro Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Moscow Metro Area pakete Cian kopā ir RUB 4.19M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cian kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Cian
Web Developer
Moscow, MC, Russia
Kopā gadā
RUB 4.19M
Līmenis
Midle
Pamatalga
RUB 4.19M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonuss
RUB 0
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
14 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Cian?

RUB 13.29M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam RUB 2.49M+ (dažreiz RUB 24.91M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Cian in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 5,714,329. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cian for the Programmatūras inženieris role in Moscow Metro Area is RUB 4,142,499.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Cian

Saistītie uzņēmumi

  • Spotify
  • Airbnb
  • Tesla
  • Google
  • Pinterest
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi