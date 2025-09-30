Uzņēmumu katalogs
Cian
Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in Moscow Metro Area pakete Cian kopā ir RUB 4.63M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cian kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Cian
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Kopā gadā
RUB 4.63M
Līmenis
Senior MLE
Pamatalga
RUB 4.63M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonuss
RUB 0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Cian?

RUB 13.29M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

Citi resursi