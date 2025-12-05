Uzņēmumu katalogs
CI Global Asset Management
CI Global Asset Management Biznesa operāciju menedžeris Algas

Vidējā Biznesa operāciju menedžeris kopējā atlīdzība CI Global Asset Management svārstās no CA$69.8K līdz CA$95.3K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CI Global Asset Management kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$54.1K - $65.4K
Canada
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$50.6K$54.1K$65.4K$69K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa operāciju menedžeris pozīcijai CI Global Asset Management, ir gada kopējā atlīdzība CA$95,315. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CI Global Asset Management Biznesa operāciju menedžeris pozīcijai, ir CA$69,843.

Citi resursi

