Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Algas

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints algas svārstās no $13,431 kopējā atlīdzībā gadā Administratīvais asistents zemākajā līmenī līdz $124,320 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $124K
Administratīvais asistents
$13.4K
Klientu apkalpošana
$56.3K

Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$45.5K
Kiberdrošības analītiķis
$75.6K
UX pētnieks
$98.5K
BUJ

A função com maior remuneração relatada na Church of Jesus Christ of Latter-day Saints é Programmatūras inženieris com uma remuneração total anual de $124,320. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Church of Jesus Christ of Latter-day Saints é $65,950.

