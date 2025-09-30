Uzņēmumu katalogs
Chubb
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in India pakete Chubb kopā ir ₹1.54M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Chubb kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Mediānais pakete
company icon
Chubb
Data Engineer
hidden
Kopā gadā
₹1.54M
Līmenis
L1
Pamatalga
₹1.46M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹73.1K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
1 Gads
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Chubb?

₹13.95M

Jaunākie algu pieteikumi
Prakses algas

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at Chubb in India sits at a yearly total compensation of ₹3,797,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the Programmatūras inženieris role in India is ₹1,551,762.

Citi resursi