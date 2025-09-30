Uzņēmumu katalogs
Chubb Aktuārs Algas New York City Area

Aktuārs atlīdzība in New York City Area Chubb svārstās no $141K year Senior Actuarial Analyst līmenim līdz $319K year VP līmenim. Mediānā year atlīdzības in New York City Area pakete kopā ir $155K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Chubb kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/30/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
Skatīt 6 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

Jaunākie algu pieteikumi
Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Chubb?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Aktuārs pozīcijai Chubb in New York City Area, ir gada kopējā atlīdzība $337,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Chubb Aktuārs pozīcijai in New York City Area, ir $127,000.

Citi resursi