Chime Solutions Administratīvais asistents Algas

Vidējā Administratīvais asistents kopējā atlīdzība in United States Chime Solutions svārstās no $166K līdz $236K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Chime Solutions kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$188K - $214K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$166K$188K$214K$236K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Administratīvais asistents datis par Chime Solutions lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Chime Solutions?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Administratīvais asistents pozīcijai Chime Solutions in United States, ir gada kopējā atlīdzība $236,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Chime Solutions Administratīvais asistents pozīcijai in United States, ir $166,000.

