Chewy algas svārstās no $41,392 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $557,200 Datu zinātnes menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Chewy. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/18/2025

Programmatūras inženieris
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Biznesa inteliģences inženieris

Pētnieks zinātnieks

Datu zinātnieks
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Produkta menedžeris
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Programmatūras inženierijas menedžeris
Software Development Manager $304K
Director $519K
Produkta dizaineris
Median $170K

UX dizainers

Finanšu analītiķis
Median $140K
Programmu menedžeris
Median $219K
Tehnisko programmu menedžeris
Median $260K
Biznesa analītiķis
Median $170K
Mārketings
Median $296K
Projektu menedžeris
Median $202K
Datu analītiķis
Median $157K
Biznesa operāciju menedžeris
Median $128K
Cilvēkresursi
Median $200K
Mārketinga operācijas
Median $61.3K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
Median $230K
Biznesa operācijas
$112K
Biznesa attīstība
$487K
Klientu apkalpošana
$41.4K
Datu zinātnes menedžeris
$557K
Produkta dizaina menedžeris
$201K
Personāla atlases speciālists
Median $172K
Pārdošana
$145K
Risinājumu arhitekts
$251K

Datu arhitekts

Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Chewy uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (12.50% pusgada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (12.50% pusgada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (12.50% pusgada)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Chewy, ir Datu zinātnes menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $557,200. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Chewy, ir $204,651.

Citi resursi