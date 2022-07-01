Uzņēmumu katalogs
Cherre
Cherre Algas

Cherre algas svārstās no $85,000 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $201,488 Personāla atlases speciālists augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Cherre. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/7/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $85K

Datu inženieris

Produkta vadītājs
Median $140K
Datu zinātnieks
$118K

Personāla atlases speciālists
$201K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Cherre, ir Personāla atlases speciālists at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $201,488. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cherre, ir $128,800.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Cherre

