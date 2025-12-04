Uzņēmumu katalogs
Chen Moore and Associates
Chen Moore and Associates Civilinženieris Algas

Vidējā Civilinženieris kopējā atlīdzība in United States Chen Moore and Associates svārstās no $67.2K līdz $94K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Chen Moore and Associates kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/4/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$72.7K - $84.5K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$67.2K$72.7K$84.5K$94K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Civilinženieris pozīcijai Chen Moore and Associates in United States, ir gada kopējā atlīdzība $94,010. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Chen Moore and Associates Civilinženieris pozīcijai in United States, ir $67,150.

