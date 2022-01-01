Uzņēmumu katalogs
Checkmarx
Checkmarx Algas

Checkmarx algas svārstās no $117,476 kopējā atlīdzībā gadā Produkta vadītājs zemākajā līmenī līdz $238,800 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Checkmarx. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/6/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $118K
Mārketings
$214K
Produkta vadītājs
$117K

Pārdošana
$239K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$135K
Risinājumu arhitekts
$213K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Checkmarx, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $238,800. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Checkmarx, ir $173,938.

