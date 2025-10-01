Uzņēmumu katalogs
Mediānā Vadības konsultants atlīdzības in Northern Virginia Washington DC pakete Chartis Group kopā ir $198K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Chartis Group kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Chartis Group
Management Consultant
Washington, DC
Kopā gadā
$198K
Līmenis
-
Pamatalga
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$33K
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Chartis Group?

$160K

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Vadības konsultants pozīcijai Chartis Group in Northern Virginia Washington DC, ir gada kopējā atlīdzība $224,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Chartis Group Vadības konsultants pozīcijai in Northern Virginia Washington DC, ir $198,000.

