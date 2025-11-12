Uzņēmumu katalogs
Charles Schwab
  • Algas
  • Risinājumu arhitekts

  • Datu arhitekts

  • United States

Datu arhitekts atlīdzība in United States Charles Schwab svārstās no $93.6K year 54 līmenim līdz $199K year 59 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Charles Schwab kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Vidējā Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
54
$93.6K
$86.9K
$1K
$5.7K
55
$ --
$ --
$ --
$ --
56
$114K
$103K
$1.3K
$9.5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Charles Schwab uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu arhitekts pozīcijai Charles Schwab in United States, ir gada kopējā atlīdzība $198,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Charles Schwab Datu arhitekts pozīcijai in United States, ir $100,632.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Charles Schwab

