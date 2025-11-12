Pilna cikla programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Dallas Area Charles Schwab svārstās no $81.1K year 54 līmenim līdz $152K year 58 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Dallas Area pakete kopā ir $155K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Charles Schwab kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
54
$81.1K
$78K
$0
$3.1K
55
$111K
$104K
$692
$6.7K
56
$138K
$132K
$0
$5.9K
57
$169K
$151K
$0
$17.9K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Charles Schwab uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)