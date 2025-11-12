Pilna cikla programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Austin Area Charles Schwab svārstās no $92.6K year 54 līmenim līdz $143K year 58 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Austin Area pakete kopā ir $112K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Charles Schwab kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
54
$92.6K
$87.7K
$167
$4.7K
55
$108K
$101K
$0
$7.9K
56
$128K
$121K
$0
$6.6K
57
$169K
$149K
$0
$19.5K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Charles Schwab uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)