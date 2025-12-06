Uzņēmumu katalogs
Chapter & Verse
Chapter & Verse Programmatūras inženieris Algas

Vidējā Programmatūras inženieris kopējā atlīdzība in United States Chapter & Verse svārstās no $77K līdz $109K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Chapter & Verse kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$87.4K - $104K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$77K$87.4K$104K$109K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Chapter & Verse?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Chapter & Verse in United States, ir gada kopējā atlīdzība $109,250. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Chapter & Verse Programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $76,950.

