Chainlink Labs Programmatūras inženieris Algas Greater London Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater London Area pakete Chainlink Labs kopā ir £134K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Chainlink Labs kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/1/2025

Mediānais pakete
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Kopā gadā
£134K
Līmenis
L3
Pamatalga
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Bonuss
£0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Chainlink Labs?

£121K

Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

20%

G 1

20%

G 2

20%

G 3

20%

G 4

20%

G 5

Akciju veids
Options

Chainlink Labs uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 2nd-G (5.00% ceturkšņa)

  • 20% tiek iegūtas 3rd-G (5.00% ceturkšņa)

  • 20% tiek iegūtas 4th-G (5.00% ceturkšņa)

  • 20% tiek iegūtas 5th-G (5.00% ceturkšņa)



BUJ

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Programmatūras inženieris på Chainlink Labs in Greater London Area ligger på en årlig total ersättning på £215,250. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Chainlink Labs för Programmatūras inženieris rollen in Greater London Area är £123,098.

