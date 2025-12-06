Uzņēmumu katalogs
Chainlink Labs
Chainlink Labs Personāla atlases speciālists Algas

Mediānā Personāla atlases speciālists atlīdzības in United States pakete Chainlink Labs kopā ir $115K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Chainlink Labs kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Mediānais pakete
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
Kopā gadā
$115K
Līmenis
L3
Pamatalga
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Chainlink Labs?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

20%

G 1

20%

G 2

20%

G 3

20%

G 4

20%

G 5

Akciju veids
Options

Chainlink Labs uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)

  • 20% tiek iegūtas 2nd-G (5.00% ceturkšņa)

  • 20% tiek iegūtas 3rd-G (5.00% ceturkšņa)

  • 20% tiek iegūtas 4th-G (5.00% ceturkšņa)

  • 20% tiek iegūtas 5th-G (5.00% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Personāla atlases speciālists pozīcijai Chainlink Labs in United States, ir gada kopējā atlīdzība $162,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Chainlink Labs Personāla atlases speciālists pozīcijai in United States, ir $107,500.

Citi resursi

