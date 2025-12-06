Vidējā Administratīvais asistents kopējā atlīdzība in United States Chainlink Labs svārstās no $126K līdz $176K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Chainlink Labs kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025
Vidējā kopējā kompensācija
Chainlink Labs uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 5 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
20% tiek iegūtas 1st-G (20.00% gada)
20% tiek iegūtas 2nd-G (5.00% ceturkšņa)
20% tiek iegūtas 3rd-G (5.00% ceturkšņa)
20% tiek iegūtas 4th-G (5.00% ceturkšņa)
20% tiek iegūtas 5th-G (5.00% ceturkšņa)
