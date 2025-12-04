Uzņēmumu katalogs
Chainalysis
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

Chainalysis Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Chainalysis svārstās no $197K year SWE II līmenim līdz $265K year Staff SWE līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $242K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Chainalysis kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/4/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
SWE I
(Iesācēju līmenis)
$ --
$ --
$ --
$ --
SWE II
$197K
$170K
$6.3K
$20.8K
Senior SWE
$250K
$200K
$34.8K
$15.8K
Staff SWE
$265K
$216K
$22.5K
$26K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Chainalysis uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Chainalysis in United States, ir gada kopējā atlīdzība $299,885. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Chainalysis Programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $238,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Chainalysis

Citi resursi

