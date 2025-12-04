Uzņēmumu katalogs
Chainalysis
Chainalysis Mārketings Algas

Vidējā Mārketings kopējā atlīdzība in United States Chainalysis svārstās no $153K līdz $213K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Chainalysis kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/4/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$164K - $193K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$153K$164K$193K$213K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Chainalysis uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mārketings pozīcijai Chainalysis in United States, ir gada kopējā atlīdzība $212,940. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Chainalysis Mārketings pozīcijai in United States, ir $152,880.

