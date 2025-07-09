Uzņēmumu Katalogs
CGS
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

CGS Algas

CGS algu diapazons svārstās no $33,690 kopējā atalgojumā gadā Cilvēkresursi apakšējā galā līdz $196,980 Tehniskais programmu vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem CGS. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/17/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Klientu apkalpošana
$34.7K
Cilvēkresursi
$33.7K
Pārdošana
$55.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Programmatūras inženieris
$62.1K
Tehniskais programmu vadītājs
$197K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в CGS, є Tehniskais programmu vadītājs at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $196,980. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в CGS, становить $55,497.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš CGS

Saistītie Uzņēmumi

  • Airbnb
  • Intuit
  • Amazon
  • Lyft
  • Coinbase
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi