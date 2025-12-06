Programmatūras inženieris atlīdzība in Canada CGI svārstās no CA$75.2K year Associate Software Engineer līmenim līdz CA$125K year Lead Analyst līmenim. Mediānā year atlīdzības in Canada pakete kopā ir CA$82.6K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CGI kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Software Engineer
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
