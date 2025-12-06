Uzņēmumu katalogs
CGI
CGI Projektu menedžeris Algas

Projektu menedžeris atlīdzība in Canada CGI svārstās no CA$93.6K year Project Manager līmenim līdz CA$113K year Senior Project Manager līmenim. Mediānā year atlīdzības in Canada pakete kopā ir CA$98.7K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CGI kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Project Manager
$68.1K
$65.3K
$1.9K
$934
Senior Project Manager
$81.9K
$80.5K
$816
$556
Lead Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā CGI?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Projektu menedžeris pozīcijai CGI in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$128,107. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CGI Projektu menedžeris pozīcijai in Canada, ir CA$96,226.

