Projektu menedžeris atlīdzība in Canada CGI svārstās no CA$93.6K year Project Manager līmenim līdz CA$113K year Senior Project Manager līmenim. Mediānā year atlīdzības in Canada pakete kopā ir CA$98.7K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CGI kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Project Manager
$68.1K
$65.3K
$1.9K
$934
Senior Project Manager
$81.9K
$80.5K
$816
$556
Lead Project Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.