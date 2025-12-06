Uzņēmumu katalogs
CGI
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Vadības konsultants

  • Visas Vadības konsultants algas

CGI Vadības konsultants Algas

Mediānā Vadības konsultants atlīdzības in Canada pakete CGI kopā ir CA$90.5K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CGI kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Mediānais pakete
company icon
CGI
Management Consultant
Toronto, ON, Canada
Kopā gadā
$65.8K
Līmenis
L2
Pamatalga
$65.8K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
3 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā CGI?
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Vadības konsultants piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Vadības konsultants pozīcijai CGI in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$176,592. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CGI Vadības konsultants pozīcijai in Canada, ir CA$94,537.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta CGI

Saistītie uzņēmumi

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.