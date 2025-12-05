Biznesa analītiķis atlīdzība in United States CGI svārstās no $64.7K year Associate Business Analyst līmenim līdz $128K year Lead Business Analyst līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $90.5K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CGI kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/5/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Business Analyst
$64.7K
$64.7K
$0
$0
Business Analyst
$91.9K
$91.2K
$0
$700
Senior Business Analyst
$90.7K
$90.7K
$0
$0
Lead Business Analyst
$128K
$127K
$1.7K
$0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
