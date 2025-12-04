Uzņēmumu katalogs
CGG
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Datu analītiķis

  • Visas Datu analītiķis algas

CGG Datu analītiķis Algas

Vidējā Datu analītiķis kopējā atlīdzība in United States CGG svārstās no $73.1K līdz $100K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CGG kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/4/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$79.2K - $94K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$73.1K$79.2K$94K$100K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 2 vēl Datu analītiķis datis par CGG lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga


Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā CGG?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Datu analītiķis piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu analītiķis pozīcijai CGG in United States, ir gada kopējā atlīdzība $100,050. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CGG Datu analītiķis pozīcijai in United States, ir $73,080.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta CGG

Saistītie uzņēmumi

  • Wipro
  • Ciena
  • KBR
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgg/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.