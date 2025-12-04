Uzņēmumu katalogs
CEVA
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

CEVA Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Israel pakete CEVA kopā ir ₪370K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CEVA kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/4/2025

Mediānais pakete
company icon
CEVA
Software Engineer
Herzliyya, TA, Israel
Kopā gadā
$110K
Līmenis
-
Pamatalga
$82K
Stock (/yr)
$20K
Bonuss
$8K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
2 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā CEVA?
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai CEVA in Israel, ir gada kopējā atlīdzība ₪641,060. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CEVA Programmatūras inženieris pozīcijai in Israel, ir ₪390,191.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta CEVA

Saistītie uzņēmumi

  • Visa
  • Autodesk
  • NetApp
  • Akamai
  • Citrix
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ceva/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.