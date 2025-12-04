Uzņēmumu katalogs
CEVA
CEVA Aparatūras inženieris Algas

Mediānā Aparatūras inženieris atlīdzības in Israel pakete CEVA kopā ir ₪581K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CEVA kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/4/2025

Mediānais pakete
company icon
CEVA
SOC Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Kopā gadā
$173K
Līmenis
L3
Pamatalga
$131K
Stock (/yr)
$20K
Bonuss
$21.3K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā CEVA?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Aparatūras inženieris pozīcijai CEVA in Israel, ir gada kopējā atlīdzība ₪793,240. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CEVA Aparatūras inženieris pozīcijai in Israel, ir ₪579,400.

