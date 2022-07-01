Uzņēmumu Katalogs
Cervello
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Cervello Algas

Cervello algu diapazons svārstās no $90,450 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $243,210 Programmu vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Cervello. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/17/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmu vadītājs
$243K
Projektu vadītājs
$148K
Programmatūras inženieris
$90.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Cervello is Programmu vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $243,210. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cervello is $148,255.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Cervello

Saistītie Uzņēmumi

  • Mendix
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Huntress
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi