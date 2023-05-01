Uzņēmumu Katalogs
Certn Algas

Certn algu diapazons svārstās no $60,581 kopējā atalgojumā gadā Cilvēkresursi apakšējā galā līdz $123,533 Informācijas tehnoloģiju speciālists augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Certn. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/17/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $91.5K
Cilvēkresursi
$60.6K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$124K

Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Uzņēmumā Certn, Akciju/pašu kapitāla piešķīrumi ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Certn, ir Informācijas tehnoloģiju speciālists at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $123,533. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Certn, ir $91,493.

