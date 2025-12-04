Uzņēmumu katalogs
CertiK
CertiK Kiberdrošības analītiķis Algas

Vidējā Kiberdrošības analītiķis kopējā atlīdzība CertiK svārstās no $148K līdz $202K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CertiK kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/4/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$160K - $190K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$148K$160K$190K$202K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā CertiK?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Kiberdrošības analītiķis pozīcijai CertiK, ir gada kopējā atlīdzība $202,400. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CertiK Kiberdrošības analītiķis pozīcijai, ir $147,840.

Citi resursi

