CertiK
CertiK Algas

CertiK algu diapazons svārstās no $102,000 kopējā atalgojumā gadā Datu zinātnieks apakšējā galā līdz $653,250 Projektu vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem CertiK. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/17/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $160K

Pilna steka programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Median $102K
Datu zinātnes vadītājs
$209K

Produkta dizainers
$146K
Produkta vadītājs
$219K
Projektu vadītājs
$653K
Kiberdrošības analītiķis
$175K
Programmatūras inženieru vadītājs
$624K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā CertiK, ir Projektu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $653,250. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā CertiK, ir $192,035.

