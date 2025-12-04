Uzņēmumu katalogs
Certify
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Klientu apkalpošanas operācijas

  • Visas Klientu apkalpošanas operācijas algas

Certify Klientu apkalpošanas operācijas Algas

Vidējā Klientu apkalpošanas operācijas kopējā atlīdzība Certify svārstās no CA$57.3K līdz CA$81.8K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Certify kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/4/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$47.6K - $55.7K
Canada
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$41.5K$47.6K$55.7K$59.2K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Klientu apkalpošanas operācijas datis par Certify lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga


Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Certify?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Klientu apkalpošanas operācijas piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Klientu apkalpošanas operācijas pozīcijai Certify, ir gada kopējā atlīdzība CA$81,827. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Certify Klientu apkalpošanas operācijas pozīcijai, ir CA$57,349.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Certify

Saistītie uzņēmumi

  • Snap
  • Apple
  • Lyft
  • Coinbase
  • Square
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certify/salaries/customer-service-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.