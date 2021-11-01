Uzņēmumu Katalogs
Certify
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Certify Algas

Certify algu diapazons svārstās no $51,618 kopējā atalgojumā gadā Klientu apkalpošanas operācijas apakšējā galā līdz $252,461 Pārdošana augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Certify. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/17/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $97.7K
Produkta vadītājs
Median $170K
Biznesa analītiķis
$121K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Klientu apkalpošana
$51.7K
Klientu apkalpošanas operācijas
$51.6K
Datu zinātnieks
$159K
Mārketinga operācijas
$99.5K
Produkta dizainers
$106K
Pārdošana
$252K
Programmatūras inženieru vadītājs
$226K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Rolul cel mai bine plătit raportat la Certify este Pārdošana at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $252,461. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Certify este $113,063.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Certify

Saistītie Uzņēmumi

  • Roblox
  • Facebook
  • Amazon
  • Square
  • Netflix
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi