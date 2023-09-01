Uzņēmumu Katalogs
CERN Algas

CERN algu diapazons svārstās no $47,822 kopējā atalgojumā gadā Administratīvais asistents apakšējā galā līdz $114,875 Aparatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem CERN. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/17/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Programmatūras inženieris
Median $89.1K

Pilna steka programmatūras inženieris

Backend programmatūras inženieris

Pētnieks

Datu zinātnieks
Median $76.6K
Administratīvais asistents
$47.8K

Aparatūras inženieris
$115K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$92.2K
Mehāniskais inženieris
$83.3K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

