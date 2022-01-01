Uzņēmumu Katalogs
Ceridian Algas

Ceridian algu diapazons svārstās no $52,260 kopējā atalgojumā gadā Klientu apkalpošana apakšējā galā līdz $279,390 Cilvēkresursi augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Ceridian. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/17/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Pilna steka programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Produkta dizainers
Median $92K
Klientu apkalpošana
$52.3K

Cilvēkresursi
$279K
Mārketings
$137K
Produkta dizaina vadītājs
$106K
Produkta vadītājs
$67.4K
Projektu vadītājs
$82.6K
Darbinieku atlases speciālists
$68.6K
Programmatūras inženieru vadītājs
$111K
Risinājumu arhitekts
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Tehniskais programmu vadītājs
$101K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Iegūšanas Grafiks

33.3%

GADS 1

33.3%

GADS 2

33.3%

GADS 3

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā Ceridian, RSUs ir pakļauti 3-gadu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% iegūst 1st-GADS (33.30% katru gadu)

  • 33.3% iegūst 2nd-GADS (33.30% katru gadu)

  • 33.3% iegūst 3rd-GADS (33.30% katru gadu)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

