Ceribell
Ceribell Algas

Ceribell algu diapazons svārstās no $111,720 kopējā atalgojumā gadā Cilvēkresursi apakšējā galā līdz $401,849 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Ceribell. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/17/2025

$160K

Datu zinātnes vadītājs
$248K
Cilvēkresursi
$112K
Produkta vadītājs
$226K

Darbinieku atlases speciālists
$139K
Programmatūras inženieris
$402K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Ceribell, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $401,849. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Ceribell, ir $225,623.

