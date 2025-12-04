Uzņēmumu katalogs
Cerence
Cerence Programmu menedžeris Algas

Vidējā Programmu menedžeris kopējā atlīdzība in Taiwan Cerence svārstās no NT$1.67M līdz NT$2.28M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cerence kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/4/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$58.4K - $70.5K
Taiwan
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$54.5K$58.4K$70.5K$74.4K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmu menedžeris pozīcijai Cerence in Taiwan, ir gada kopējā atlīdzība NT$2,278,250. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cerence Programmu menedžeris pozīcijai in Taiwan, ir NT$1,669,407.

