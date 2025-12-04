Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Cerebras Systems svārstās no $193K year L2 līmenim līdz $295K year L12 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $305K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cerebras Systems kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/4/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L2
$193K
$168K
$25.8K
$0
L3
$153K
$153K
$0
$0
L4
$201K
$176K
$25K
$0
L5
$362K
$232K
$130K
$0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Cerebras Systems uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
