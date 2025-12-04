Aparatūras inženieris atlīdzība in United States Cerebras Systems kopā ir $200K year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $188K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cerebras Systems kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/4/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$200K
$200K
$0
$0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Cerebras Systems uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
