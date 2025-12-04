Uzņēmumu katalogs
Cerberus Capital Management
Vidējā Riska kapitāla investors kopējā atlīdzība in United States Cerberus Capital Management svārstās no $275K līdz $393K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cerberus Capital Management kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/4/2025

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Riska kapitāla investors pozīcijai Cerberus Capital Management in United States, ir gada kopējā atlīdzība $392,828. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cerberus Capital Management Riska kapitāla investors pozīcijai in United States, ir $275,315.

Citi resursi

