Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Algas

Cerberus Capital Management algu diapazons svārstās no $78,400 kopējā atalgojumā gadā Darbinieku atlases speciālists apakšējā galā līdz $342,465 Riska kapitālists augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Cerberus Capital Management. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/17/2025

$160K

Grāmatvedis
$151K
Datu zinātnieks
$164K
Cilvēkresursi
$111K

Vadības konsultants
$250K
Darbinieku atlases speciālists
$78.4K
Programmatūras inženieris
$265K
Riska kapitālists
$342K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Cerberus Capital Management, ir Riska kapitālists at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $342,465. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Cerberus Capital Management, ir $164,175.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Cerberus Capital Management

