Uzņēmumu Katalogs
Ceragon Networks
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Ceragon Networks Algas

Ceragon Networks algu diapazons svārstās no $54,380 kopējā atalgojumā gadā Programmatūras inženieris apakšējā galā līdz $115,407 Projektu vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Ceragon Networks. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/17/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Elektroinženieris
$108K
Aparatūras inženieris
$109K
Projektu vadītājs
$115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Programmatūras inženieris
$54.4K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Den høyest betalende rollen rapportert hos Ceragon Networks er Projektu vadītājs at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $115,407. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Ceragon Networks er $108,886.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Ceragon Networks

Saistītie Uzņēmumi

  • PayPal
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Netflix
  • Google
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi