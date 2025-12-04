Uzņēmumu katalogs
Cepheid
Cepheid Mehānikas inženieris Algas

Mediānā Mehānikas inženieris atlīdzības in United States pakete Cepheid kopā ir $140K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Cepheid kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/4/2025

Mediānais pakete
company icon
Cepheid
Mechanical Engineer
Sunnyvale, CA
Kopā gadā
$140K
Līmenis
P3
Pamatalga
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
3 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Cepheid?
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Iekļautie amati

Ražošanas inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Mehānikas inženieris pozīcijai Cepheid in United States, ir gada kopējā atlīdzība $165,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Cepheid Mehānikas inženieris pozīcijai in United States, ir $146,000.

Citi resursi

