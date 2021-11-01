Uzņēmumu Katalogs
Cepheid
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Cepheid Algas

Cepheid algu diapazons svārstās no $68,340 kopējā atalgojumā gadā Klientu apkalpošana apakšējā galā līdz $196,015 Programmu vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Cepheid. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/17/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Mehāniskais inženieris
Median $140K
Programmatūras inženieris
Median $144K
Grāmatvedis
$147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Biomedicīnas inženieris
$194K
Ķīmijas inženieris
$131K

Procesu inženieris

Klientu apkalpošana
$68.3K
Datu zinātnieks
$151K
Finanšu analītiķis
$147K
Aparatūras inženieris
$171K
Mārketinga operācijas
$112K
Produkta vadītājs
$163K
Programmu vadītājs
$196K
Projektu vadītājs
$168K
Ieņēmumu operācijas
$181K
Tehniskais programmu vadītājs
$171K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

El rol con mayor salario reportado en Cepheid es Programmu vadītājs at the Common Range Average level con una compensación total anual de $196,015. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Cepheid es $150,750.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Cepheid

Saistītie Uzņēmumi

  • Asure Software
  • 2U
  • Omnicell
  • Agilent Technologies
  • Envestnet
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi