Centrica
Centrica Algas

Centrica algu diapazons svārstās no $38,420 kopējā atalgojumā gadā Klientu apkalpošana apakšējā galā līdz $117,761 Produkta vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Centrica. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/17/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $103K
Administratīvais asistents
$38.7K
Klientu apkalpošana
$38.4K

Elektroinženieris
$66.8K
Produkta vadītājs
$118K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

El rol con mayor salario reportado en Centrica es Produkta vadītājs at the Common Range Average level con una compensación total anual de $117,761. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Centrica es $66,842.

