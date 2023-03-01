Uzņēmumu Katalogs
Centric Software
Centric Software Algas

Centric Software algu diapazons svārstās no $101,570 kopējā atalgojumā gadā Informācijas tehnoloģiju speciālists apakšējā galā līdz $255,000 Risinājumu arhitekts augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Centric Software. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/17/2025

$160K

Produkta dizainers
Median $150K
Programmatūras inženieris
Median $123K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$102K

Produkta vadītājs
$159K
Pārdošana
$174K
Risinājumu arhitekts
$255K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Centric Software, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $255,000. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Centric Software, ir $154,600.

