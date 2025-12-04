Uzņēmumu katalogs
CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies Ieņēmumu operācijas Algas

Vidējā Ieņēmumu operācijas kopējā atlīdzība CentralSquare Technologies svārstās no $93.9K līdz $128K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu CentralSquare Technologies kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/4/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$101K - $122K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$93.9K$101K$122K$128K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā CentralSquare Technologies?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Ieņēmumu operācijas pozīcijai CentralSquare Technologies, ir gada kopējā atlīdzība $128,180. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots CentralSquare Technologies Ieņēmumu operācijas pozīcijai, ir $93,925.

