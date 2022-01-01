Uzņēmumu Katalogs
CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies Algas

CentralSquare Technologies algu diapazons svārstās no $50,388 kopējā atalgojumā gadā Tehniskais rakstītājs apakšējā galā līdz $172,135 Risinājumu arhitekts augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem CentralSquare Technologies. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/17/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $90.2K

Pilna steka programmatūras inženieris

Klientu panākumi
$99.5K
Datu zinātnieks
$102K

Ieņēmumu operācijas
$111K
Kiberdrošības analītiķis
$96.5K
Risinājumu arhitekts
$172K
Tehniskais rakstītājs
$50.4K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā CentralSquare Technologies, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $172,135. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā CentralSquare Technologies, ir $99,495.

Citi Resursi